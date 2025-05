Palermo, il plesso della scuola Marconi sarà intitolato a Mario Francese

Sarà intitolato a Mario Francese, il cronista di giudiziaria del Giornale di Sicilia ucciso dalla mafia il 26 gennaio 1979, il plesso scolastico ex internazionale dell’Istituto comprensivo statale Marconi di Palermo, in Piazza Papa Giovanni Paolo II. La cerimonia di intitolazione si svolgerà significativamente il 23 maggio prossimo, anniversario della strage di Capaci, alle ore 10:00 alla presenza delle autorità e dei familiari del giornalista che fu presidente del consiglio d’Istituto dal marzo 1975 al gennaio 1979.

L'iniziativa è stata fortemente voluta dalla dirigente scolastica dell’Istituto Rosalba Floria. «Alle acclarate competenze professionali di giornalista investigativo, all’acume mostrato nel corso della sua carriera e al grande contributo fornito nella testimonianza dei valori della legalità - si legge in una nota dell’Istituto -, Mario Francese unisce doti di grande umanità e attenzione al mondo nella scuola come ampiamente dimostrato nel corso dei suoi mandati in qualità di Presidente del Consiglio d’Istituto. Alcune tra le numerose attività promosse e realizzate da Francese nel nostro Istituto ancora oggi caratterizzano l'offerta formativa e le modalità di coinvolgimento della comunità scolastica (la Biblioteca, il Centro Sportivo scolastico, il Giornalino d’Istituto), segnando in modo significativo il passaggio ad una scuola partecipata, comunità attenta alla formazione globale dei ragazzi che si confronta e condivide un progetto d’Istituto coerente e innovativo»