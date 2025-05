Palermo, bagni chimici davanti a una scuola elementare: scoppia la polemica

Protesta a Palermo per la collocazione di alcuni bagni chimici davanti al cancello d'ingresso della scuola elementare Rosolino Pilo, oggi intitolata a Silvio Boccone, in via La Franca. A sollevare la questione è il consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle Antonino Randazzo, che ha raccolto il malumore di diversi genitori degli alunni.

«Si rappresenta l’irritazione mia e dei genitori del plesso in oggetto – ha dichiarato Randazzo – per la discutibile scelta di oggi di piazzare i bagni chimici a servizio del mercatino proprio davanti al cancello di ingresso della scuola».

Secondo il consigliere, si tratta di una decisione che evidenzia una precisa gerarchia di priorità da parte dell’amministrazione comunale: «Tale scelta rappresenta una chiara evidenza che per questa amministrazione prima viene il mercatino con le sue logiche e solo dopo la sicurezza dei bambini della scuola e del suo decoro».