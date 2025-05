Incendio a bordo di un rimorchiatore al largo di San Nicola L’Arena: nessun ferito

Momenti di tensione questa mattina al largo del porticciolo di San Nicola L’Arena, frazione marinara del Comune di Trabia, dove intorno alle 9.50 il personale dei Vigili del Fuoco è stato allertato per un incendio al motore di dritta di un rimorchiatore in navigazione a circa 2,5 miglia dalla costa. Le fiamme sono state domate grazie ai sistemi automatici di spegnimento in dotazione all’imbarcazione, evitando così il propagarsi dell’incendio e conseguenze peggiori.

Nessuna delle persone a bordo è rimasta coinvolta o ferita. Sul posto è in arrivo un altro rimorchiatore, incaricato di trainare l’unità danneggiata fino al porto di Palermo. Il personale nautico dei Vigili del Fuoco, con l’ausilio di una motobarca, garantirà la scorta e il trasporto in sicurezza dell’imbarcazione fino all’approdo.

Sono in corso le verifiche per accertare le cause dell’incendio.