Blitz antidroga a Palermo, scattano undici arresti

Sono 11 le persone - tra cui un minorenne - le persone arrestate a Palermo e in periferia nell’ultimo mese per spaccio di droga. Si tratta di 9 palermitani di età compresa tra i 16 ed i 48 anni ed un extracomunitario 20enne, nel mirino dei militari delle due compagnie cittadine Piazza Verdi e San Lorenzo unitamente al personale del Nucleo Radiomobile.

Sono state sequestrate oltre 160 dosi tra cocaina, crack ed hashish pronte per essere immesse sul mercato e una somma di quasi 18.000 euro ritenuta provento dell’attività illecita.

Inoltre, il 9 maggio scorso, i militari della Stazione di Cinisi durante un servizio di pattuglia, hanno arrestato un 31 originario di Carini ma residente a Cinisi che, nei pressi della propria abitazione, è stato visto durante la cessione di un involucro sospetto a un giovane di 23 anni, il quale - immediatamente bloccato - è stato trovato in possesso di 21 grammi di marijuana.

I militari hanno perquisito l’abitazione dell’indagato: all’interno di un armadio della camera da letto, altri 120 grammi di marijuana già suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio, oltre al materiale per il confezionamento e la somma contante di 3.300 euro ritenuta provento dell’attività illecita.