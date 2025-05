Palermo sott'acqua: strade allagate, automobilisti intrappolati e alberi crollati Video

Un altro violento temporale si è abbattuto nel pomeriggio a Palermo, creando allagamenti e disagi alla viabilità come si vede nel video, girato da un passeggero di un bus di linea in via Messina Marine.

Il maltempo ha anche fatto crollare alberi, uno caduto è su una macchina in via Sciuto e un altro in corso Calatafimi. La pioggia intensa - prevista dalla Protezione civile in un bollettino con allerta arancione - da questa mattina cade su tutta la Sicilia.

Diversi gli automobilisti che sono rimasti impantanati a Partanna Mondello e in via Ugo La Malfa. Disagi anche in centro, nei quartieri Noce e Papireto.