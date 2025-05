Palermo, in corso Calatafimi tombini scoperchiati: traffico rallentato

Il maltempo continua a flagellare la città, causando disagi in diverse zone di Palermo. In particolare, in corso Calatafimi, intorno alle ore 12.15 di oggi, si sono sollevati alcuni tombini causando rallentamenti alla circolazione veicolare.

A segnalare la situazione è stata l’Associazione MeteoPalermo Onlus. Sulla pagina Facebook del gruppo è stato pubblicato un video che documenta in tempo reale la condizione critica della zona, con strade parzialmente allagate e traffico rallentato.

Le immagini mostrano l’acqua che fuoriesce dai tombini, impedendo il normale deflusso e creando disagi per automobilisti e pedoni.