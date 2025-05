Ondata di maltempo sulla Sicilia, temporale su Palermo: situazione in peggioramento

In aggiornamento

Palermo è colpita da un'ondata di maltempo che ha portato la Protezione Civile Regionale a diramare un'allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e idraulico, valida fino alle ore 24 di oggi. Le previsioni indicano precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco, accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Intanto si registrano i primi allagamenti nella zona di Partanna Mondello. Ma anche in centro storico. È il caso della zona del Papireto - nel video - dove l'acqua si è riversata abbondante lungo il tratto in cui nei mesi scorsi sono stati effettuati i lavori per la sistemazione della voragine. Protestano i residenti.

La Protezione Civile invita la popolazione a evitare spostamenti non strettamente necessari e a prestare la massima attenzione, soprattutto nelle aree soggette a rischio di allagamenti e frane.

Situazione in peggioramento

Massima allerta per nubifragi, vento e mareggiate sulla Sicilia. Le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it confermano lo scontro tra un ciclone tunisino e un fronte polacco.