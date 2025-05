Maltempo in Sicilia, oggi allerta arancione: scuole chiuse in diverse città

Allerta arancione per il maltempo in tutta la Sicilia oggi, giovedì 15 maggio, scuole chiuse in diverse città. La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24. Su tutta la Sicilia nella giornata di oggi è prevista allerta arancione per condi-meteo avverse. In particolare «dal primo mattino e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento».

Scuole chiuse in diversi centri

Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha firmato un’ordinanza che dispone nella giornata di oggi la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Una decisione assunta dopo che la Protezione civile ha diramato il bollettino sull'allerta arancione in tutta la Sicilia. Le chiusure interesseranno anche gli asili nido comunali, il cimitero, gli impianti sportivi pubblici, i parchi pubblici ed i mercati. «La Protezione civile invita la cittadinanza a limitare al massimo gli spostamenti e ad avere comportamenti adeguati alla situazione di allerta» spiega il sindaco di Siracusa.