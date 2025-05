L'ondata di maltempo che si è abbattuta su Palermo ha provocato allagamenti in diverse zone della città e anche il crollo dei alberi. Uno è caduto in via Sciuti su un'auto. Un altro è precipitato su una una macchina nei pressi del supermercato Lidl, in corso Calatafimi. Disagi anche lungo via Messina Marine, via Altofonte e via Umberto Giordano. Viabilità in crisi anche in via Galatea, a Mondello, dove le auto sono costrette a tornare indietro.