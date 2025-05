Contrabbando di sigarette, blitz a Palermo: scatta un maxi sequestro

Colpo al contrabbando di sigarette a Palermo. La Squadra mobile ha tratto in arresto un campano alla guida di un furgone. È stato notato mentre nell’asse viario all’ingresso della città, effettuava strane manovre di sorpasso.

Il mezzo aveva concluso la corsa nei pressi di un magazzino in zona Pagliarelli dove, ad attenderlo, vi erano due palermitani che disponevano di magazzini in un’area privata. Nel mezzo c'erano 59 scatole di tabacchi per un peso complessivo di 924 chili.

L’autista del mezzo è stato arrestato e condotto al Pagliarelli-Lorusso di Palermo. Il provvedimento è stato convalidato dal gip che ha disposto la misura dell’obbligo di dimora nel luogo di residenza. Gli altri due uomini sono stati invece denunciati in stato di libertà, sempre per contrabbando di tabacchi lavorati aggravato.