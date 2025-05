Bomba d'acqua a Casteldaccia, strade come fiumi VIDEO

Anche Casteldaccia è stata colpita dal maltempo, soprattutto la zona della statale 113. Le strade si sono trasformate in fiumi, con circa mezzo metro d'acqua che ha reso difficoltosa la viabilità. Danni all'hotel Palma Resort. È stato danneggiato un cancello, mentre alcune pedane sono stae divelte dalla furia dell'acqua e una parte della spiaggia è stata compromessa.

«Al di là dell'eccezionalità dell'evento temporalesco, spesso in questa zona si verificano allagamenti - dice Fabrizio Mineo proprietario della struttura -. Invito ancora una volta le autorità locali, in primis il Comune, l'Anas e l'Amap a provvedere nel più breve tempo possibile per risolvere una situazione molto precaria durante le piogge. Bisogna sempre prevenire, pulendo le caditoie, in una zona molto a rischio. Il mio è un ulteriore appello alle autorità affinché si possa intervenire con più tempestività».