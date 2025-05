Blitz antiabusivismo a Palermo, due ambulanti arrestati e due denunciati

Gli agenti della polizia municipale hanno arrestato due ambulanti e altri due sono stati denunciati nel corso di un controllo hanno iniziato a inveire e minacciare gli agenti durante i controlli anti abusivismo a Palermo.

Secondo la ricostruzione fornita, due palermitani di 32 e 29 anni sono stati fermati in piazza Vigliena mentre vendevano spremute e altri tipi di bevande senza regolare licenza. Sono stati portati in caserma in attesa di essere processati con le accuse di resistenza, oltraggio, minacce e violenza contro pubblico ufficiale: mentre gli agenti intervenivano, hanno scaraventato a terra i banchi su cui esponevano la merce nel tentativo di danneggiarla. Due giorni prima altri due palermitani di 35 e 34 anni che vendevano bevande alcoliche sono stati fermati in corso Vittorio Emanuele. Anche loro hanno inveito contro gli agenti, rovesciando il banchetto con la merce e seminando paura tra i numerosi turisti. Grazie alle immagini di alcune telecamere della zona i due, che erano fuggiti, sono stati identificati e denunciati a piede libero.