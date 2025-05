Strage di Monreale, Mattias Conti si era reso irreperibile dal 30 aprile

Mattias Conti aveva lasciato il suo cellulare il 30 aprile e da quel momento era scomparso. Il diciannovenne, accusato di strage in concorso con Salvatore Calvaruso e Samuel Acquisto per la mattanza avvenuta a Monreale nella notte tra il 26 e il 27 aprile, aveva abbandonato il telefono nell’abitazione del padre, agli arresti domiciliari, per eludere i controlli delle forze dell’ordine. I carabinieri lo avevano cercato senza successo nella notte tra domenica e lunedì, perquisendo le case del padre e dei nonni, sia materni che paterni. Nessuna traccia di lui. La famiglia avrebbe cercato di proteggerlo, spiegando di non sapere dove si trovasse e di non poterlo rintracciare perché non aveva con sé il telefono. Poche ore dopo quelle perquisizioni a vuoto, Conti si è però consegnato spontaneamente, accompagnato dal suo avvocato. Sono gli ultimi dettagli che emergono dagli atti dell’indagine sulla strage di via D’Acquisto, che provano a ricostruire anche ciò che accade prima e dopo.