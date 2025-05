Strage di Monreale, almeno altri sette ricercati: «Con loro pure una ragazza»

Sette nel mirino per la strage di Monreale: tre sono in cella, quattro sono stati riconosciuti nella foto comparsa sui social. All’appello mancano in tre: l’autore dello scatto e due presenze segnalate da più testimoni, una ragazza e un uomo con la barba folta e nera.

Le indagini puntano a chiarire se quella notte ci fossero davvero o se i testimoni siano stati suggestionati dal caos che si è scatenato durante la sparatoria. Un fatto, però, è certo: quelli arrivati con i cinque scooter dallo Zen non erano sconosciuti, né di passaggio.

La dinamica è ormai assodata: Salvatore Calvaruso e Mattias Conti hanno sparato sulla folla, Samuel Acquisto guidava la moto Bmw nera che è passata più volte sul luogo del massacro: lui avrebbe incitato gli altri a fare fuoco con una frase agghiacciante, «aggrizzaci i supra, sparaci in capu».

Ma anche gli altri, presenti sulla scena, sarebbero già stati identificati grazie alla foto, pubblicata poche ore dopo su Facebook e TikTok e ormai acquisita agli atti, in cui si riconoscono i sette ragazzi con giubbotti, magliette e scarpe che corrispondono agli indumenti immortalati nei vari video a disposizione degli inquirenti.