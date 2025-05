Recupero del Bayesian, da domani ripartono i lavori

I lavori per il recupero del superyacht Bayesian riprenderanno già a partire da domani, giovedì 15 maggio, con le attività preparatorie sospese dopo l’incidente sottomarino che ha causato il decesso di un sub di 39 anni, Rob Cornelis, di nazionalità olandese. A comunicare la ripresa delle attività operative è Marcus Cave, responsabile dell’Architettura Navale e Direttore di Tmc Marine.

«La tragedia della scorsa settimana ha colpito tutti i soggetti coinvolti. Tuttavia, tutti sono ancora impegnati a portare a termine questo progetto», ha affermato. Mentre la squadra di recupero continua a fornire piena collaborazione alle autorità - proseguono da Tmc Marine - per il proseguimento delle indagini, tutte le parti concordano sul fatto che le attività preparatorie per il recupero del Bayesian potrebbero riprendere da domani (giovedì), in base al cronoprogramma dei lavori e se le condizioni meteo marine lo permetteranno.