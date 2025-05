La strage di Monreale. Minacce e pressioni allo Zen, in fuga i parenti dei fermati

Minacce e un ambiente diventato ostile hanno costretto alcune delle famiglie del gruppetto dei carnefici di Monreale a lasciare lo Zen. Un piccolo esodo che si è via via consumato nei giorni immediatamente successivi alla strage della notte del 27 aprile, che per alcuni si è rivelato necessario.

I primi costretti ad allontanarsi sono stati i genitori di Salvatore Calvaruso: raggiunti dalla lapidazione dei social, che prosegue senza sosta, hanno fatto le valigie e abbandonato il quartiere dopo avere ricevuto anche delle pressioni.

A ruota, a mano a mano che i carabinieri stringevano il cerchio sugli indiziati, anche altri nuclei avrebbero preferito allontanarsi. O hanno fatto in modo che i ragazzi non fossero reperibili: è il caso di Mattias Conti, che si è poi consegnato ai carabinieri della compagnia di Monreale dopo che i militari avevano perquisito la casa dei genitori senza, però, trovarlo.

L’ambiente tra i casermoni è caldo e si riflette sulla vita quotidiana.