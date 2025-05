È morto giornalista Claudio Zarcone, lottava in memoria del figlio

È morto il giornalista Claudio Zarcone, a luglio avrebbe compiuto 70 anni e da qualche tempo aveva problemi di salute. Per quindici anni si è battuto per tenere viva la memoria del figlio Norman, dottorando in filosofia dell’università di Palermo, che a 27 si suicidò lanciandosi dai locali della facoltà in viale delle Scienze. Per Claudio Zarone con quel gesto il figlio volle denunciare il sistema del baronato universitario. Per tanti anni Zarcone aveva lavorato per il gruppo parlamentare di An all’Ars.