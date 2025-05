Cocaina, hashish e anfetamine a casa, arrestato un minorenne allo Sperone

La polizia di Stato ha tratto in arresto un 17enne palermitano residente nel quartiere Sperone, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. la sua abitazione era meta di diversi assuntori di sostanze stupefacenti.

I poliziotti appartenenti alla Squadra Investigativa del commissariato di Brancaccio hanno effettuato una perquisizione domiciliare, trovano in un ripostiglio e in una camera da letto 6 panetti di hashish, del peso di 650 grammi, 106 di cocaina e anfetamine per un peso complessivo pari a 87 grammi.

Trovati inoltre tre bilancini di precisione, materiale vario per il confezionamento dello stupefacente e denaro contante pari a 111 euro. Il giovane è stato arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria minorile che ha emesso la misura della custodia cautelare presso il Minorile Malaspina.