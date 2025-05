Sparatoria Monreale, Mattias Conti non risponde al gip

Si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip Mattias Conti, il 19enne di Palermo che, ieri, è stato fermato dalla Procura per concorso in strage e detenzione illegale di arma da fuoco. Il ragazzo, insieme a due complici, Salvo Calvaruso e Samuel Acquisto, ha partecipato alla sparatoria che, il 27 aprile, a Monreale, è costata la vita a tre ventenni.

Conti e Calvaruso hanno fatto fuoco ad altezza d’uomo tra la folla, Acquisto li incitava. I tre si sono poi allontanati in moto. La sparatoria era stata preceduta da una rissa con le vittime, Salvo Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo. Contro i tre, tutti in cella, decine di testimoni oculari e le immagini delle telecamere di sicurezza di negozi e di una banca. Il gip dovrà decidere domani sulla convalida del fermo.