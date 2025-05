«Li avevamo visti nei locali», così lo Zen attaccò Monreale

La fama dei palermitani era ben nota ai giovani monrealesi che frequentavano le discoteche, in particolare il Country, dove «li si vedeva spesso questi dello Zen», racconta uno dei testimoni di quella notte al cronista. «Dove c’erano casini c’erano di mezzo loro, erano noti per essere protagonisti nelle risse». Alcuni dei giovani presenti quella notte in via D’Acquisto hanno confermato quello che già era stato anticipato dal Giornale di Sicilia nei giorni scorsi: i ragazzi di Monreale sapevano nomi e cognomi del commando che dallo Zen è partito per creare scompiglio nel paese, tanto da riconoscerli fin da subito e catturare ogni particolare di quei lunghissimi minuti in cui in via d’Acquisto era caduta una pioggia di sangue e fuoco. Sono quelli della movida violenta, che escono armati fino ai denti in cerca di guai.

Quella notte del 27 aprile le armi c’erano ancora una volta, nascoste nei borselli a tracolla e tirate fuori al momento opportuno dopo calci, pugni e bottigliate. Il lavoro di indagine sulla strage, grazie a testimonianze e riprese video, ha consentito di ricostruire, passo dopo passo, le varie fasi della notte di sangue. Nell'atto d'accusa contro Mattias Conti, le immagini in sequenza riprendono i protagonisti della sparatoria fare più giri lungo via D'Acquisto, teatro della carneficina. È l’1,14 quando si vede arrivare la Bmw Gs nera con a bordo Samuel Acquisto (che guidava) e il giovane con il piumino bianco, poi identificato in Mattias Conti. Con loro ci sono altri tre scooter. Passa solo un quarto d’ora e le telecamere riprendono - all’1,28 - Conti che corre con una pistola in mano. Qualcuno, dalle immagini sembrerebbe una ragazza, tenta di fermarlo, ma invano.