Le mire della mafia sul Pnrr, il prefetto di Palermo: «Lavoriamo per impedire infiltrazioni»

«Il Pnrr nasce per dare delle risorse alle imprese e ai paesi dell’Ue. Tutte le operazioni di polizia giudiziaria, che sono avvenute al Nord Italia, hanno riscontrato un virus di capitali illeciti, che si insinua dove c’è un’economia più solida. Questo provoca un danno all’economia stessa . Il nostro compito è quello di mettere in atto delle misure per evitare che questo avvenga». Così il prefetto di Palermo, Massimo Mariani, al convegno su «Pnrr e infiltrazioni mafiose. Strumenti di prevenzione e di contrasto», organizzato dall’università.

«La lotta alla mafia - aggiunge - è mettere le mani a tutto questo, per evitare infiltrazioni nell’economia, a maggior ragione per quanto riguarda il Pnrr. Noi siamo fortemente impegnati in questo ambito, per garantire che le opere vadano avanti e per impedire che questa gentaglia faccia irruzione nelle opere pubbliche».