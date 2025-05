Un incendio è divampato a Palermo in un appartamento nel quartiere Zen, in via Costante Girardengo. Le fiamme hanno danneggiato la casa al primo piano. I vigili del fuoco hanno soccorso due persone che sono rimaste

intossicate e affidate al 118 che le ha trasportate in ospedale. Sono intervenute anche le volanti della polizia.