Trump insiste: «Sul commercio l'Ue è più cattiva della Cina»

Donald Trump firma alla Casa Bianca un ordine esecutivo volto a ridurre i prezzi dei farmaci in Usa equiparandoli a quelli meno costosi degli altri Paesi, e invoca la «politica della nazione più favorita» per garantire

agli americani il livello della nazione che paga di meno. Previsto anche il taglio delle intermediazioni. «Non tollereremo più le speculazioni di Big Pharma», ha detto il presidente, che ha ricevuto molti contributi dalla case farmaceutiche in campagna elettorale. Il tycoon ha anche aggiunto che il cambio delle politiche sui farmaci pagherà il Golden Dome, il futuro scudo antimissili Usa.

Donald Trump ribadisce gli attacchi all’Europa sul commercio. «È più cattiva della Cina», ha detto alla Casa Bianca annunciando un ordine esecutivo per abbassare i prezzi dei farmaci negli Stati Uniti.