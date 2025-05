Strage di Monreale, i tre giovani arrestati in una foto pubblicata sui social prima della sparatoria

Poche ore prima della strage, il gruppetto dello Zen aveva pubblicato sui propri profili social una foto di gruppo: sono in sette e tra loro ci sono anche Samuel Acquisto, Salvatore Calvaruso e Mattias Conti, quest’ultimo, arrestato dai carabinieri, è accusato di essere il secondo pistolero.

Le descrizione delle decine di testimoni combaciano tutte: giacchetta nera e capelli con gel per Calvaruso, stazza grossa e felpa nera per Samuel Acquisto e giubbotto bianco per Mattias Conti, che era a bordo della moto condotta da Acquisto che ha poi ospitato come terzo passeggero Calvaruso per la fuga da Monreale.

La foto sarebbe stata cancellata dal gruppetto poche ore dopo la strage, ma alcuni giovani di Monreale la avevano intercettata appena in tempo e consegnata ai carabinieri.