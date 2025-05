Ponte Corleone, restringimento notturno della carreggiata in direzione Trapani

Al via gli interventi di risanamento su Ponte Corleone a Palermo. L'Ufficio Traffico del Comune ha emesso l’ordinanza che regolamenta temporaneamente la viabilità. In particolare il provvedimento prevede il restringimento della carreggiata in direzione Trapani del Ponte Corleone nella fascia oraria notturna, dalle 22 alle 5 del mattino, per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza. La durata dell’ordinanza sarà di 10 giorni.

Saranno effettuati interventi sulla struttura in cemento armato.

Durante questo periodo sarà disposta la chiusura al transito veicolare non contemporaneo della corsia o di porzioni, attraverso l’utilizzo di cantieri mobili stradali.