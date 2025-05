Palermo, panchine vandalizzate alla Kalsa: erano state donate da Tommaso Dragotto

Panchine vandalizzate nel quartiere Kalsa, a Palermo. Lo denuncia il vicepresidente della Prima circoscrizione Antonio Nicolao. «Nei mesi scorsi era stata ripulita la zona e le due panchine sono state donate dalla Sicily by Car di Tommaso Dragotto - dice il consigliere di circoscrizione -. Sono dispiaciuto anche perché ero stato promotore della pulizia di allora e della richiesta di installare le due panchine».

«Ma oggi - prosegue Nicolao - ho fatto l’amara sorpresa. Avranno dato probabilmente fastidio a qualcuno e per questo sono state distrutte. Resta l’amaro in bocca, davanti a questo atto di vandalismo, anche perché, le due panchine rappresentavano la speranza di poter vivere in uno spazio pulito e decoroso».