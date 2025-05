Poche piogge ad aprile, è ancora emergenza idrica in Sicilia

«Dopo un primo trimestre dell’anno piuttosto generoso, il mese di aprile è stato invece caratterizzato da accumuli per lo più modesti, nonostante i giorni con piogge siano stati relativamente numerosi, in un quadro privo di periodi prolungati di alta pressione. Gli eventi tuttavia, se si eccettua quello del giorno 1, hanno di volta in volta interessato porzioni limitate del territorio regionale senza fenomeni veramente diffusi». È quanto dicono i tecnici del servizio informativo agrometeorologico siciliano.

«La precipitazione media regionale in base ai dati della rete Sias risulta di 29 mm, circa il 30% in meno rispetto alla norma del mese di aprile per il periodo 2003-2022 pari a 44 mm circa - aggiungono - Il numero medio di giorni piovosi è risultato pari a 4,2 rispetto ad un valore normale di 6, con spiccata variabilità tra il massimo di 11 giorni piovosi registrati dalla stazione Cesarò Monte Soro (Messina) ed il minimo di 0 giorni piovosi registrati dalla stazione Licata (Agrigento), dove durante il mese quattro eventi piovosi si sono verificati senza però raggiungere 1 mm di accumulo nel singolo giorno. Il massimo accumulo giornaliero pari a 63 mm è stato registrato sulla rete Sias il giorno 23 dalla stazione di contrada San Severino a Caltagirone (Catania) - aggiungono i tecnici - Esaurito ormai il periodo dell’anno da cui ragionevolmente si possono attendere i maggiori accumuli pluviometrici, il decorso dei prossimi mesi difficilmente consentirà di modificare significativamente lo stato delle riserve idriche».