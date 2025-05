Allo Zen di Palermo invocano la presenza dello Stato

Da giorni lo Zen ribolle. Il regolamento di conti tra le famiglie per il controllo di stupefacenti e scommesse clandestine e il recente caso di cronaca, che ha raccontato la tragica carneficina di Monreale, hanno acceso i riflettori sul quartiere, che ora chiede allo Stato una risposta. «Che non si deve tradurre solo in posti di blocco e controlli - spiega Fabrizio Arena, di Laboratorio Zen insieme -, qui la parte sana del quartiere, che poi sono la maggior parte degli abitanti, cerca di affrancarsi da quella minoranza rumorosa».

Chi vive i casermoni si è detto attonito e sgomento per ciò che è successo a Monreale. In tanti, adesso, spiegano che hanno «paura a uscire di casa», come raccontano molti, perché «siamo impauriti da tutte queste pistole e armi che circolano. Molti di noi hanno anche paura di andare a messa la domenica. Chiediamo attenzione».

La richiesta è chiara: «Qui la gente chiede che le forze dell’ordine vengano a cercar e trovare le armi, vuole stare tranquilla e sicura - prosegue Arena - sono in tanti arrabbiati». I riflettori puntati sul quartiere, però, possono rappresentare un’occasione: «Sfidiamo la politica - spiega Arena - qui allo Zen ci sono 40 anni di diritti negati. Qui la gente si trova a convivere con tante complessità e non ha mai giocato sulla dualità».