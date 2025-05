Medicina interna, in Sicilia più della metà dei reparti è in overbooking

«Il 57% delle medicine interne degli ospedali della Sicilia sono attualmente in overbooking e il 93% denuncia carenze oramai croniche di personale». Lo evidenzia la ricerca della Federazione medici internisti ospedalieri (Fadoi), che ha preso in esame i dati dei ricoveri tra marzo e aprile scorsi.

«Un terzo dei ricoveri potrebbe essere evitato con più prevenzione e una migliore presa in carico dei servizi sanitari territoriali, frutto di una difficoltà di presa in carico dei servizi territoriali, centrati in larga parte sulla rete degli studi dei medici di famiglia, anche loro sempre meno numerosi e con un numero in eccesso di pazienti da dover seguire - dice il il presidente Fadoi Sicilia, Giuseppe Lo Faro - La carenza cronica di personale ed i ricoveri inappropriati sono le principali cause di sovraccarico di lavoro di tali medici, che non hanno sufficiente tempo da dedicare alla ricerca scientifica».

Dal report emerge che i reparti di medicina interna assistono quasi la metà dei ricoverati, in particolare anziani e cronici con comorbilità. Pazienti che necessitano di cure sempre più complesse, che richiederebbero adeguate dotazioni di letti e personale.