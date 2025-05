Il sub morto nel recupero del Bayesian, le prime ipotesi: un'esplosione causata dalla fiamma ossidrica

Si fermano le operazioni di recupero del Bayesian, il veliero colato a picco un anno fa nelle acque di Porticello durante una tempesta. La morte del sub olandese, deceduto mentre cercava di tagliare il boma del relitto, adagiato a 49 metri di profondità, ha determinato il sequestro dell’area da parte della Procura di Termini Imerese che indaga sull’incidente. I pm hanno anche disposto il trasferimento della vittima, il 39enne olandese Robcornelis Maria Huijben Uiben, all’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo per l’autopsia. E emerge una prima ipotesi, da verificare anche in sede di autopsia, sulla causa dell’incidente: il sommozzatore sarebbe stato colpito da un pezzo di metallo che si sarebbe staccato per un’esplosione innescata dall’uso di una fiamma ossidrica.

L’inchiesta sulla morte del sommozzatore è condotta dalla Capitaneria di porto del capoluogo ed è coordinata dal pm di Termini Imerese Raffaele Cammarano. I rilievi sul luogo della tragedia potrebbero essere affidati ai sub della polizia o della guardia di finanza. Sono loro infatti che si sono immersi per eseguire le operazioni prima dell’inizio del lavoro nei fondali. Altrimenti i rilievi potrebbero essere eseguiti dai sommozzatori della Marina che, dopo il naufragio, hanno preso dal relitto la strumentazione di bordo, come gli hard disk contenenti, si ipotizza, video e audio della notte in cui il Bayesian si è inabissato.