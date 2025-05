Il presidente dell'Ars, Galvagno: «Tanti cattivi esempi in Tv da fermare»

«Sono convinto che quanto accaduto solo pochi giorni fa a Monreale possa essere anche il risultato di certe cinematografia e serie televisive». Gaetano Galvagno, il presidente dell’Assemblea regionale, ne è convinto: «Vedere quotidianamente che basta spacciare qualche grammo di cocaina per mettere soldi in tasca, che basta sparare per risolvere un problema, può indurre alcuni giovani a emulare questi cattivi esempi. Vogliamo ribadire che i nostri modelli non sono Totò Riina, Bernardo Provenzano o Pablo Escobar, ma gli eroi della lotta alla mafia».

Il numero uno di Palazzo dei Normanni e della Fondazione Federico II commenta così una (non l’unica) possibile concausa della strage di Monreale, legata ai pessimi esempi che arrivano nelle case, sugli smartphone e che girano nelle chat di giovani e giovanissimi, affascinati da modelli di vita molto particolari.

