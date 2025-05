Accoltellato per un like a una ragazza, la denuncia a Campofelice di Roccella

Un giovane è stato accoltellato da un coetaneo a Campofelice di Roccella. È successo la notte della scorsa domenica (4 maggio) , ma la notizia si è saputa solo oggi. La vittima, appena dimessa dall’ospedale, ha scritto un post sui social denunciando quanto successo.

«Domenica sono stato vittima di un’aggressione violenta - ha detto la vittima di Campofelice di Roccella -. Ho ricevuto tre coltellate. Un gesto assurdo, codardo, da vigliacco.Un atto di violenza che avrebbe potuto costarmi la vita. Eppure, questo episodio è passato inosservato. E il momento di fermarsi e riflettere su quanto accaduto. L’aggressore è ancora in giro che ride e scherza, dando un messaggio sbagliato: si può uscire armati senza subire alcun tipo di ripercussione. L’amministrazione comunale nemmeno ha detto e fatto nulla».

«Abbiamo saputo con alcuni giorni di ritardo la notizia - dice il sindaco Giuseppe Di Maggio -. Ci siamo attivati e siamo in contatto con gli inquirenti. La vicenda non è del tutto chiara. L’aggressione è venuta in centro in paese».