Aggrediti a Palermo due agenti della polizia municipale, fermato un posteggiatore abusivo

Due agenti motociclisti della polizia municipale sono stati aggrediti questa mattina da un parcheggiatore abusivo nei pressi del teatro Politeama, a Palermo. I due vigili hanno fermato l’uomo per identificarlo e sono stati aggrediti. Sopraggiunti i rinforzi, l’aggressore è stato bloccato e per lui si attende il giudizio per direttissima.

I due agenti sono stati portati in ospedale. «Questi episodi si ripetono con troppa frequenza - dice Nicola Scaglione, segretario del sindacato Cisal Csa -.Le aggressioni agli agenti di polizia municipale sono aumentati e in questo ultimo anno i controlli sono cresciuti e anche il carico di lavoro. Ma gli agenti di polizia municipale sono sempre pochi per fronteggiare le esigenze della città».