Lezione di legalità dei carabinieri di Partinico agli studenti di Borgetto e agli ospiti del centro diurno Aias

Lezione di legalità dei carabinieri della compagnia di Partinico (Palermo) ai ragazzi della prima media dell’Istituto comprensivo statale Borgetto. Gli studenti hanno visitato i locali della nuova caserma, simulato le operazioni di sopralluogo in una scena del crimine allestita per l’occasione e provato i mezzi e gli equipaggiamenti in dotazione.

Terminata la visita degli alunni, è toccato agli utenti del centro diurno dell’Aias Partinico fare lo stesso percorso. Ai militari è stato donato un quadro sul tema della legalità: è stato intonato l’Inno d’Italia, recitandolo anche con il linguaggio dei segni, lasciando un messaggio di inclusività e gioia.