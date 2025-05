Sfrattato l'alberghiero di Cefalù, scuola a rischio

Le attività scolastiche dell’istituto alberghiero (Ipssar) annesso al liceo classico "Mandralisca» di Cefalù potrebbero essere a rischio, a seguito della sentenza del tribunale di Termini Imerese che ha ordinato il rilascio della sede di via Belgioioso entro il 20 luglio. La vicenda giudiziaria, tra il proprietario dello stabile in cui da anni viene esercitata l’attività scolastica e la Città metropolitana di Palermo, ha visto soccombere quest’ultima, che, oltre al pagamento della indennità di occupazione, dovrà trovare una nuova sede per l’istituzione scolastica.

L’allarme è di Antonino Randazzo (consigliere metropolitano del M5S e di Pasqualino Turdo, consigliere comunale di Cefalù. «In merito alla questione - aggiungono - abbiamo presentato un’interrogazione al sindaco di Cefalù chiedendo se l'amministrazione comunale sia a conoscenza della situazione e come, e se, intenda intervenire in collaborazione con la Città metropolitana per garantire la permanenza dell’istituto alberghiero».