Sanità, a Palermo un tavolo per ripensare il sistema sanitario regionale

l sistema sanitario italiano sta affrontando un momento di crisi senza precedenti, le lunghe file di attesa, i ritardi, la difficoltà di accesso alle cure, sono il termometro di un complesso sistema vicino al collasso, che non riesce più a garantire affidabilità ed efficienza ai cittadini. È il momento di pensare all’organizzazione di un’offerta di servizi sanitari in collaborazione con strutture private accreditate. In Sicilia la situazione è anche più urgente, e i recenti casi di cronaca lo dimostrano. Per comprendere lo stato dell’arte e guardare, in maniera costruttiva, al futuro, serve un confronto tra istituzioni, esperti, operatori e cittadini.

Giovedì 8 maggio, dalle 10 in Sala Mattarella a Palazzo dei Normanni: Acop Sicilia – Associazione Coordinamento Ospedalità Privata organizza una tavola rotonda su “Obiettivi e sfide del sistema sanitario siciliano: verso la creazione di valore”. L’obiettivo è quello di per ripensare in chiave locale un sistema sanitario più equo, sostenibile e vicino ai bisogni reali delle persone, a partire dal documento nazionale “Principi per una riforma del SSN”, consolidando il dialogo tra pubblico e privato.