Palermo, l'incendio doloso al centro autismo: servono fondi

Ha colpito nel profondo l’incendio doloso subito dal centro per ragazzi autistici de 'Il Sottomarino ASD’, con le fiamme che hanno devastato la struttura di via Trapani Plescia a Palermo, bene confiscato alla mafia nella quale decine di ragazzi e ragazze, con disabilità intellettivo-relazionale e fisica, si recavano ogni giorno per praticare sport. Le famiglie dell’Associazione Nazionale ParlAutismo hanno così deciso di riunirsi, raccogliendo fondi per permettere all’associazione sportiva, affidataria del bene sequestrato alla criminalità organizzata, di riattivare quanto prima possibile tutte le attività ospitate dal centro. «Davanti a gesti come questo non possiamo, da cittadini prima ancora che da persone coinvolte direttamente, restare indifferenti - spiega Rosi Pennino, fondatrice di ParlAutismo - e le famiglie che ospitiamo all’interno dell’associazione hanno voluto esprimere concretamente ciò che fin troppo spesso viene soltanto dichiarato, ossia un sostegno fattivo che non solo possa aiutare le vittime di questo rogo, ma che non li faccia sentire abbandonati a se stessi».