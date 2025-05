Mafia: rinviata sentenza su medico di Messina Denaro

Il tribunale di Marsala (Trapani) ha rinviato la sentenza nei confronti di Alfonso Tumbarello, il medico che, secondo la Dda di Palermo, avrebbe curato il paziente Andrea Bonafede, nato nel 1963, nella piena consapevolezza della sua vera identità, quella di Matteo Messina Denaro. I giudici hanno ordinato una perizia informatica su uno dei documenti agli atti del processo, una ricetta, per vagliare eventuali alterazioni e modifiche. La sentenza prevista per oggi slitta dunque a data da destinarsi, certamente dopo il deposito e la discussione della perizia.

Dal perito informatico il tribunale vuol comprendere se la ricetta ritrovata dai carabinieri del Ros fosse stata mai stampata: l’imputato si è difeso infatti sostenendo che sarebbe stata redatta per errore, dunque alla base ci sarebbe un equivoco, perchè non sarebbe mai uscita dallo studio. La nomina del medico legale è diretta invece a capire se un malato di tumore potesse essere definito «di sana e robusta costituzione": perchè lo stesso Tumbarello, sul finire del 2020, aveva rilasciato una serie di certificazioni mediche e di prescrizioni di accertamenti diagnostici allo stesso Andrea Bonafede. Ma in quel caso si sarebbe trattato di Messina Denaro, che combatteva la battaglia (poi persa, con la morte, a settembre 2023) contro un tumore al colon. Delle due l’una: secondo il pm Gianluca De Leo, della Dda di Palermo, che ha chiesto la condanna di Tumbarello, la grave malattia e la sana e robusta costituzione sarebbero del tutto incompatibili. Il 28 maggio il tribunale nominerà i due periti.