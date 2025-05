Il recupero del Bayesian a Porticello, le operazioni dureranno un mese VIDEO

Le operazioni per riportare a galla il Bayesian dureranno circa un mese. Il taglio dell’albero sarà il primo passo per riportare a terra l’imbarcazione. L’operazione avverrà già «a partire dalle prossime ore», come ha spiegato l’avvocato Mario Bellavista, legale del cuoco Ricaldo Thomas, tra le sette vittime del naufragio al largo di Porticello del super yacht, affondato lo scorso 19 agosto. A perdere la vita anche il tycoon Michael Lynch, la figlia Hanna, il banchiere Jonathan Bloomer e la consorte Judith, l’avvocato newyorkese Chris Morvillo e la moglie Neda.

Poi cominceranno le vere e proprie operazioni di recupero sulle quali, durante la riunione operativa di questa mattina (7 maggio) cui hanno partecipato ingegneri, periti, e l’avvocato del capitano James Cutfield Giovanni Rizzuti, i tecnici hanno garantito agli avvocati che non vi saranno alterazioni dello yacht. E semmai queste dovessero rendersi necessarie - c’è la possibilità che debbano essere aperti alcuni portelloni o effettuati dei fori sulla barca - tutto sarà meticolosamente registrato. Una volta tirata su l’imbarcazione, «verrà messa sul molo e si procederà alla verifica di eventuali gas all’interno e alla bonifica - spiega Bellavista -. E ancora si stimano circa una ventina di giorni per raccogliere ciò che c’è all’interno». La nave al momento è adagiata su un fianco.

«Il 18 giugno ci rivedremo alla capitaneria di porto di Palermo per incaricare ufficiale i consulenti per le attività da svolgere», ha concluso Bellavista.