Un medico del Civico di Palermo racconta la malasanità alle Iene

Francesco Caronia è un dirigente medico chirurgo che ha deciso di rompere il silenzio denunciando diversi casi di malasanità a Palermo. Per la prima volta in Italia, un medico ha scelto di denunciare pubblicamente ciò che

- secondo le sue parole - accadeva ogni giorno nel reparto di Chirurgia toracica dove lavorava nell’ospedale Civico palermitano, il più grande della Sicilia. Lo farà - dice una nota di Mediaset - nel servizio esclusivo di Gaetano Pecoraro e Marco Occhipinti - il primo di questa nuova inchiesta - in onda questa sera, in prima serata, su Italia1. Oltre alla testimonianza del medico verranno trasmessi audio inediti registrati dal sanitario che «se confermati racconterebbero una realtà difficile da ignorare».

«Dopo aver provato inutilmente a far sentire la propria voce ai colleghi e ai vertici dell’ospedale - aggiunge Mediaset - Caronia ha presentato diverse denunce alla Procura. Ma, secondo lui, tutto è rimasto fermo. È a quel punto che ha deciso di rivolgersi a «Le Iene». Senza nascondersi, mettendoci la faccia, ha consegnato alla trasmissione molti casi che, a suo dire, rappresentano gravi episodi di malasanità».