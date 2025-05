Strage di Monreale, Samuel Acquisto: quando hanno sparato io non c’ero

«Quando hanno sparato io non c’ero, ho sentito i colpi di pistola e sono tornato indietro». Samuel Acquisto si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma, come ha fatto in precedenza Salvatore Calvaruso accusato di strage, ha reso dichiarazioni spontanee davanti al Gip Ivana Vassallo, che questa mattina lo ha sentito durante l’interrogatorio di garanzia al Pagliarelli.

Acquisto, assistito dall’avvocato Riccardo Bellotta, ha confermato ciò che aveva già detto ai carabinieri, aggiungendo, però, che lui, in via d’Acquisto, quando sono stati esplosi i colpi di pistola, non era presente. Respinge dunque le accuse di concorso in strage, ma continua a non rivelare l’identità di chi trasportava a bordo della sua Bmw Gs nera.

Secondo la ricostruzione del diciottenne, dunque, sarebbe scappato subito dopo la prima rissa e solo una volta sentiti gli spari sarebbe tornato davanti al bar 365. E nega di avere incitato a sparare.