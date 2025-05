Strage di Monreale, Acquisto dal Gip: «sempre unito» a Salvo

Ha provato a giocare d’anticipo presentandosi in questura prima che arrivassero i carabinieri. Ma le sue parole non hanno convinto. Oggi Samuel Acquisto, diciottenne dello Zen, sarà davanti al Gip per l’udienza di convalida del fermo con l’accusa di concorso in strage.

È il secondo arrestato per la strage di Monreale in cui sono stati uccisi Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo. Nelle sue prime dichiarazioni, Acquisto ha fatto mettere a verbale che si sentiva «in colpa» per le vittime anche se ha negato di aver sparato. E ha perfino tentato di coprire Salvatore Calvaruso, anche lui diciottenne, sostenendo che non fosse a Monreale la notte del 27 aprile.

L'articolo completo sul Giornale di Sicilia in edicola e nell'edizione digitale.