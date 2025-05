STMicroelectronics, dalla Regione Siciliana in arrivo 300 milioni di euro per il rilancio dello stabilimento

«La Regione Siciliana contribuirà con 300 milioni di euro al contratto di sviluppo per il rilancio dello stabilimento STMicroelectronics». Ad annunciarlo è il presidente della Regione Renato Schifani dopo l'approvazione in giunta della delibera che prevede l'utilizzo di una parte delle risorse Step (Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa) per la realizzazione dell'investimento nello stabilimento di Catania.

«Abbiamo fortemente voluto essere parte dell'accordo tra l'impresa e il ministero - sottolinea Schifani - perché intendiamo svolgere un ruolo attivo in questo importante progetto che prevede l'impiego di 4,25 miliardi di euro nel territorio siciliano e la nascita di circa 3 mila posti di lavoro di cui 1240 identificati come qualificati e competenti. Si tratta, inoltre, di un impegno strategico, come pure riconosciuto dall'Unione europea, per l'importanza che i microchip hanno nell'economia mondiale».

La delibera approvata dal governo regionale attiva i processi per il trasferimento delle risorse regionali alla società. L'investimento pubblico globale, tra risorse ministeriali e regionali, sarà pari a 2 miliardi e 63 milioni di euro. Per quanto riguarda la sola Regione Siciliana, viene stimato un valore aggiunto di circa 895 milioni di euro e un impatto occupazionale di circa 8623 unità lavorative annue.