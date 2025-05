Lavori sulla Palermo-Catania e sulla Statale 113, code e caos all'altezza di Bagheria

Code e restringimenti per i lavori sull'A19 Palermo-Catania e sulla statale 113 tra Casteldaccia e Bagheria. Dopo la sospensione degli interventi di manutenzione e sostituzione dei guard-rail - per il lungo ponte da Pasqua e fino al primo maggio -sono tornati i restringimenti sull'autostrada, ma a sorpresa anche sulla statale 113.

«Dobbiamo fare i complimenti ai tecnici dell’Anas che hanno messo in ginocchio un territorio aprendo contemporaneamente i cantieri sull'A19 e sulla statale, nella stessa zona», dice un automobilista bloccato nel tratto da Altavilla Milicia a Palermo. Un’insegnante che ogni mattina fa la spola da Altavilla Milicia a Bagheria, sottolinea che «ci vorrà oltre un’ora ogni giorno per percorrere pochi chilometri. Come sempre l’Anas ci regala mesi estivi di code e traffico».