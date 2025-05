La sparatoria a Monreale, il branco armato sott’accusa: «Sono i violenti della movida»

Vi posso dire che questi ragazzi anche nelle sere addietro erano a Monreale. Lo posso dire perché li ho visti anche in altre occasioni e frequentano sempre la piazza di Monreale. Prima di oggi a Monreale non avevano creato nessun problema, ma so che a Palermo sono soliti fare risse e creare problemi...».

La fama li avrebbe in qualche modo preceduti. Il gruppetto dei malacarne dello Zen sarebbe noto a chi frequenta la movida. Soprattutto, a chi spesso frequenta le discoteche dove risse e ferimenti si registrano quasi a ogni appuntamento.

Orde di ragazzini, che nel fine settimana dallo Zen si dirigono verso i luoghi del divertimento armati di tutto punto.

L'articolo completo sul Giornale di Sicilia in edicola e nell'edizione digitale.