Attimi di paura a Romagnolo, materasso in fiamme: salvata un'anziana

Momenti di paura questa mattina, poco prima delle 8, in via Cesare Bione nella zona tra corso dei Mille e via Messine Marine, dove è divampato un incendio all’interno di un appartamento. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, che hanno subito messo in sicurezza una persona anziana trovata all’interno dell’abitazione. La donna è stata affidata alle cure del personale del 118.

Secondo le prime ricostruzioni, a prendere fuoco è stato un materasso nella camera da letto. Grazie al rapido intervento dei soccorritori, le fiamme sono state spente in breve tempo, evitando che l’incendio si propagasse ad altri locali dell’appartamento.