Anello ferroviario a Palermo, chiude per tre anni un tratto di via Malaspina

Nuovi cantieri e nuove deviazioni a Palermo. Ma soprattutto restringimenti della carreggiata che dureranno per tre anni. Rivoluzione della mobilità in via Malaspina. Per permettere i lavori della seconda fase dell’Anello ferroviario, lungo la tratta Politeama–Notarbartolo, il Comune ha deciso alcune modifiche alla viabilità lungo la strada.

Il provvedimento è valido da domani fino al 24 giugno 2028, o comunque fino al completamento dei lavori.

Nel tratto compreso tra i civici 107 e 23, sarà allestito un cantiere e la strada sarà più stretta tra i numeri 69 e 23. In particolare: