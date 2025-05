Strage di Monreale, si stringe il cerchio su pistoleri e complici

E due. Un altro malacarne dello Zen accusato della strage degli innocenti di Monreale finisce in carcere. E adesso si stringe il cerchio attorno al secondo pistolero e ad almeno quattro giovani palermitani coinvolti nella carneficina costata la vita ad Andrea Miceli, Massimo Pirozzo e Salvatore Turdo.

Ieri i carabinieri, che continuano ad andare a caccia anche delle armi, hanno sottoposto a fermo per concorso in strage Samuel Acquisto di 18 anni, un ex pugile legato ad ambienti criminali (è nipote di Michele Acquisto, condannato a 9 anni e 4 mesi in via definitiva al processo Addiopizzo 5, per mafia ed estorsioni), così come il suo grande amico Salvatore Calvaruso, il diciannovenne fermato poco dopo la tragica notte del 26 aprile e che, secondo gli inquirenti, ha impugnato una pistola semiautomatica, sparando una pioggia di fuoco.

A istigarlo a fare fuoco, secondo i pm Luisa Vittoria Campanile e Felice De Benedittis, che hanno firmato il nuovo provvedimento restrittivo, quella sera sarebbe stato proprio Acquisto - immortalato dalle telecamere di videosorveglianza e indicato da otto testimoni - alla guida di una Bmw Gs sul cui sellino posteriore avrebbe preso posto l’amico Calvaruso.