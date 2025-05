Sport e spazio pubblico, il 7 maggio un'assemblea pubblica a Palermo

L’assemblea inaugura La Città (in)Visibile, titolo di questa XVIII edizione del Mediterraneo Antirazzista, e rilancia la richiesta di un confronto pubblico per ripensare la città a partire dal valore educativo, sociale e culturale dello sport. L’invito è stato esteso al Sindaco, agli assessori comunali, al Consiglio della Seconda Circoscrizione, alle scuole del territorio, alle comunità educanti e agli abitanti tutti.

Lo storico impianto sportivo di Sant’Erasmo, oggi sotto sequestro, è diventato il simbolo di una crisi che ha investito lo sport di base a Palermo. Solo nell’ultimo anno, decine di associazioni dilettantistiche hanno visto sospese o ridimensionate le proprie attività, in seguito alla chiusura di campi come quelli della Fincantieri e della stessa Stella d’Oriente, senza che siano state individuate alternative concrete.

Si aprirà mercoledì 7 maggio alle ore 17:00, davanti all’ingresso dell’ex campo Stella d’Oriente di via Messina Marine n. 2, l’edizione 2025 del Mediterraneo Antirazzista con l’assemblea pubblica “Sport e spazio pubblico”. L’iniziativa, promossa da oltre 30 realtà cittadine, punta i riflettori su un tema cruciale per la città: il diritto allo sport e all’accesso a spazi pubblici sani, inclusivi e gratuiti.

«Dopo i tragici fatti di Monreale – si legge nel documento condiviso dalle realtà promotrici – il ruolo dell’intervento educativo, la questione della discriminazione legata al luogo in cui si nasce e si cresce, e lo stigma che pesa sulle periferie riaffiorano come sfide cruciali. La domanda che poniamo è collettiva: quanto siamo disposti a non semplificare e a costruire insieme una risposta, a partire dalla complessità della realtà di Palermo?»

Con questa iniziativa, le organizzazioni firmatarie rivendicano una città visibile e intera, capace di investire nel futuro dei giovani attraverso lo sport, la cura degli spazi comuni e il contrasto concreto alle disuguaglianze.