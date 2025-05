Rinviate le tappe del tour siciliano de Il Banco del Mutuo Soccorso

Il Banco del Mutuo Soccorso rinvia le tappe siciliane della sua tournée. I concerti, che sarebbero partiti questa sera (5 maggio) dal Teatro Abc di Catania per poi continuare domani al Teatro Al Massimo di Palermo e finire al Palacongressi di Agrigento il 7 maggio sono stati rinviati a data da destinarsi per «un improvviso problema di salute che ha colpito uno dei membri della band» ha scritto la band sui propri canali social.

La formazione guidata da Vittorio Nocenzi, pioniera del rock progressivo italiano, però, farà ritorno in Sicilia appena possibile, pronta a restituire al pubblico quei momenti unici che da oltre cinquant’anni la contraddistinguono.

La stessa band, inoltre, sui social ha spiegato a chi ha acquistato i biglietti che un comunicato dettagliato con le nuove date e le informazioni relative alla validità dei biglietti già acquistati o alle modalità di eventuale rimborso sarà pubblicato al più presto sul canali ufficiali».